Prazo para solicitar isenção de taxa do ‘Enem dos Concursos’ termina nesta sexta

Valor é de R$ 60 para as vagas de nível médio e R$ 90 para as de nível superior; inscrições serão feitas até 9 de fevereiro

O prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição no Concurso Público Nacional Unificado termina nesta sexta-feira, 26. Os candidatos interessados devem apresentar o pedido acompanhado da comprovação dos requisitos necessários pela internet, no site do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. O valor para cadastro no concurso é de R$ 60 para as vagas de nível médio e R$ 90 para as de nível superior. Para fazer a inscrição e o pedido de isenção é necessário ter uma conta no portal Gov.br. Para aqueles que não se enquadram nos critérios de isenção, o prazo vai até o dia 9 de fevereiro. O resultado final da análise dos pedidos de isenção será divulgado no dia 6 de fevereiro, na Área do Candidato. Aqueles cujas solicitações forem indeferidas deverão efetuar o pagamento da taxa até a data de vencimento.

Estão aptos a solicitar a isenção brasileiros inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), doadores de medula óssea, bolsistas ou ex-bolsistas do Programa Universidade para Todos (ProUni) e aqueles que cursam ou cursaram ensino superior pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies). Os inscritos no CadÚnico devem informar o Número de Identificação Social (NIS) e declarar-se membro de família de baixa renda, com renda familiar mensal por pessoa inferior ou igual a meio salário-mínimo (R$ 706). Já os doadores de medula óssea devem enviar imagens legíveis da carteira ou declaração de doador, atestado ou laudo emitido por médico de entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde. Os bolsistas ou ex-bolsistas do ProUni e os financiados pelo Fies devem apenas indicar a opção de solicitação correspondente à modalidade.