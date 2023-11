Preço da gasolina recua 0,7% e cai pela décima semana consecutiva nos postos

De acordo com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), valor do etanol também sofreu uma leve queda, de 0,28%; diesel permanece estável

João Carlos Mazella/Fotoarena/Estadão Conteúdo - 25/02/2022 Preço da gasolina caiu pela décima semana seguida



O preço da gasolina caiu pela décima semana consecutiva nos postos espalhados pelo Brasil, segundo informou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), nesta segunda-feira, 6. De acordo com o levantamento, referente à semana de 29 de outubro a 4 de novembro, a média do litro ficou em R$ 5,65, um recuo de 0,71% em comparação aos R$ 5,69 da última semana. O preço máximo da gasolina encontrada pela ANP nos postos foi de R$ 7,59. Além disso, a agência registrou uma queda de 0,28% no valor do etanol, que passou de R$ 3,57 para R$ 3,56. O preço mais alto encontrado foi de R$ 6,60 por litro. Já a média do litro do diesel permanece estável em R$ 6,13. O valor mais alto encontrado foi R$ 7,95.