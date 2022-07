Preço médio da gasolina cai 2,5% e chega a R$ 5,74

Este é o menor valor registrado nas bombas dos postos de combustíveis desde fevereiro do ano passado

João Carlos Mazella/Fotoarena/Estadão Conteúdo Preço da gasolina mais em conta, na pesquisa da ANP, foi encontrado em Mogi Mirim, em São Paulo, a R$ 4,92 por litro



O preço médio do litro da gasolina voltou a cair (2,5%), pela quinta semana consecutiva, nos postos de combustíveis do Brasil e chegou a R$ 5,74. Este é o menor valor desde fevereiro do ano passado. A queda se deve aos cortes de impostos no fim de junho e as duas reduções no preço de refinaria feitas pela Petrobras neste mês. Levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) aponta que a redução acumulada no preço da gasolina atingiu 22,3%, o que representa R$ 1,65 por litro. O preço mais em conta, na pesquisa da ANP, foi encontrado em Mogi Mirim, em São Paulo, a R$ 4,92 por litro. Por outro lado, o valor mais salgado foi achado em Barueri, também no Estado de São Paulo, a R$ 7,49 por litro. Além da gasolina, o álcool também caiu (2,5%) nesta semana. O preço médio do combustível está em R$ 4,21 por litro. De acordo com a ANP, o etanol mais barato foi encontrado, em Presidente Prudente, também em São Paulo, a R$ 3,45 por litro.