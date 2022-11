Preço médio do litro da gasolina cresce nos postos pela 3ª semana e chega a R$ 4,91

Aumento ocorre mesmo com a Petrobras mantendo o valor do combustível congelado há 59 dias

João Carlos Mazella/Fotoarena/Estadão Conteúdo Preço médio da gasolina aumentou 0,6% de 23 a 29 de outubro



O preço médio da gasolina aumentou 0,6% de 23 a 29 de outubro em comparação com a semana anterior e chegou a R$ 4,91 por litro nos postos brasileiros. Essa é a terceira semana consecutiva de crescimento, mesmo com a Petrobras mantendo o valor do combustível congelado há 59 dias. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). De acordo com a agência, o preço máximo encontrado foi de R$ 7,34 o litro e o mais em conta, de R$ 3,49 o litro. Por outro lado, o preço médio do diesel caiu 0,6% durante o mesmo período e chegou a R$ 6,68 por litro. O valor mais caro bateu R$ 8,49 e o mais baixo a R$ 5,96 o litro. Já o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) de 13 quilos, ou gás de cozinha, teve queda de 0,2% na revenda, para média de R$ 109,86 o botijão. O preço mais alto encontrado foi de R$ 149 e o mais baixo de R$ 83 o botijão.