Pia Sundhage convoca nesta terça-feira seleção brasileira para amistosos com o Canadá

Nomes serão divulgados às 11h, na sede da CBF; jogos dos dias 11 e 15 de novembro acontecerão em São Paulo

EFE/EPA/Annika Byrde Seleção brasileira está há 10 jogos invicta e se prepara para o Mundial de 2023



A técnica da seleção brasileira feminina, Pia Sundhage, fará a convocação do time que enfrentará o Canadá na próxima Data Fifa nesta terça-feira, 1º, às 11h (horário de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Os confrontos estão marcados para o dia 11 de novembro, na Vila Belmiro, às 15h15, e no dia 15 na Neo Química Arena, no mesmo horário. Se preparando para a Copa do Mundo, a seleção tem feito duelos contra grandes nomes da modalidade. Já são 10 vitórias consecutivas, 33 gols marcados e apenas um sofrido. Brasil e Canadá se enfrentaram outras cinco vezes, com duas vitórias brasileiras, uma vitória canadense (nas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Tóquio) e dois empates. O Brasil já sabe quem irá enfrentar no Mundial de 2023, na Austrália e Nova Zelândia. No Grupo F a seleção jogará contra França, Jamaica e quem se classificar da repescagem (China Taipei, Panamá, Paraguai ou Papua Nova-Guiné).