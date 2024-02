Prédio de 19 andares é evacuado em Praia Grande após danos estruturais

Moradores saíram às pressas do local, e não há registro de feridos

Um prédio de 19 andares foi evacuado em Praia Grande, litoral de São Paulo, nesta terça-feira, 13, após apresentar danos em cinco colunas. Moradores deixaram o edifício Giovannina Sarane Galavoti às pressas. Ele fica localizado na Avenida Jorge Hagge e possui 19 andares. Por volta das 13h52, três equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local para evacuar o prédio totalmente e a Defesa Civil foi acionada. Segundo o coordenador Municipal de Defesa Civil da Praia Grande, “um edifício residencial de 19 andares apresentou colapso estrutural em 05 colunas do subsolo. O coordenador está emc ampo realizando a evacuação dos moradores. Não há vítimas”. Em nota, a prefeitura do município afirmou que “o local conta com toda a documentação pertinente em dia junto a Prefeitura de Praia Grande. Equipes das secretarias municipais de Urbanismo, Trânsito, Segurança Publica, além da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros estão no local. Técnicos da secretaria de Urbanismo, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros estão dentro do edifício realizando uma vistoria e avaliando os danos ocorridos”. O prédio possui 23 pavimentos, sendo 19 andares com unidades residenciais com 133 apartamentos. Os subsolos são utilziados como garagem, por isso, os carros foram retirados para aliviar o peso, e a caixa d’água foi esvaziada. Uma obra emergencial está sendo realizada pela construtora responsável no edifício para que as colunas fiquem estabilizadas. Nos próximos dias, novas vistorias serão realizadas para verificar a possibilidade de uma obra definitiva, o que será gerido pela Secretaria de Urbanismo do município. Pelas redes sociais, internautas compartilharam a movimentação ao redor do prédio. Confira:

*Esta reportagem está em atualização