Prédio de cinco andares desaba em Belo Horizonte e deixa ao menos um morto

Apenas uma família de quatro pessoas estava no local no momento do colapso; edifício caiu por cima de outra construção, mas não deixou mais feridos já que moradores estariam viajando

Reprodução/Corpo de Bombeiros de Minas Gerais Prédio desabou no bairro Planalto, em Belo Horizonte, Minas Gerais, na madrugada desta quarta-feira, 21



Um edifício de cinco andares desabou na madrugada desta quarta-feira, 21, em Belo Horizonte, Minas Gerais, deixando pelo menos uma pessoa morta. Apenas uma família de quatro pessoas ocupava o imóvel no momento do colapso. Segundo o Corpo de Bombeiros do Estado, o pai e duas filhas foram retiradas com segurança dos escombros e socorridos “com vida, conscientes, politraumatizados”. A mãe, no entanto, já foi encontrada morta. Além dessa família, que vivia no último andar do prédio que estava em fase de acabamento, uma outra família ocupava o andar térreo, mas não estava no local no momento do incidente. Ainda segundo os Bombeiros, o prédio desabou sobre uma segunda construção vizinha, mas também não deixou novos feridos porque os moradores estavam viajando. Segundo a corporação, que recebeu um chamado para ocorrência por volta das 4h50 e empenhou 10 viaturas no caso, o resgate das vítimas foi facilitado pelo fato de morarem no último andar da edificação. Os feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Odilon Behrens, da Polícia Militar. Ainda não há informações sobre os estados de saúde. A polícia também isolou a área com apoio de agentes de trânsito de Belo Horizonte. A Defesa Civil está no local para avaliação estrutural pós-sinistro, não tenho informações sobre documentação do imóvel.

*Texto em atualização