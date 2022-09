Ambulância pega fogo e paciente morre carbonizado em frente ao hospital

Causa do acidente está sendo investigada pelas autoridades; avaliações iniciais apontam que um regulador de oxigênio portátil tenha sido o responsável pelo incêndio

Reprodução/site/Khno2 causa do incêndio na ambulância está sendo investigado



Um homem de 91 anos, identificado como Fred Kaneshiro, morreu dentro de uma ambulância em frente ao hospital no Havaí. O caso aconteceu no final de agosto e as causas do acidente ainda são desconhecidas, mas as autoridades cogitam que o incêndio tenha começado por meio de um regulador de oxigênio portátil, informou o portal Hawaii News Now. Acredita-se que o fogo tenha começado quando a fonte de oxigênio foi alterada por um cilíndro. Pessoas que estavam no local, relataram que o incêndio provocou um estrondo seguido por uma forte luz e, na sequência, a parte traseira da ambulância foi engolida pelas chamas e fumaças. Além do idoso, um paramédico, identificado como Jeff Wilkinson, também foi atingido e ficou gravemente ferido, anunciou Jim Ireland, diretor do Departamento de Serviços de Emergência de Honolulu, que também quer respostas para o ocorrido. “Estamos disponibilizando todos os registros para essas agências porque quero respostas. Queremos respostas porque queremos saber o que aconteceu e queremos garantir que isso nunca aconteça novamente”, disse Ireland ao portal Khon2.