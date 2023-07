Prédio desaba no Grande Recife e pessoas são soterradas; veja o vídeo

Número de vítimas ainda não foi informado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, que segue nas buscas por sobreviventes

Na manhã desta sexta-feira, 7, parte de um prédio desabou no bairro do Janga, em Paulista, região do Grande Recife, em Pernambuco. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) enviadas à Jovem Pan, o desabamento ocorreu por volta das 06h35 no prédio localizado na Rua Dr. Luiz Inácio de Andrade Lima. Seguiram ao local oito viaturas do CBMPE e, de acordo com as autoridades, existem “múltiplas vítimas” no local. Os moradores seguem soterrados nos escombros e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, há ao menos nove pessoas sob os destroços. Duas mulheres foram resgatadas com vida pelas autoridades, entre elas, uma idosa de 65 anos. As buscas por sobreviventes do desabamento seguem no local e cães farejadores auxiliam o trabalho dos bombeiros e voluntários. O desabamento ocorreu após uma noite de fortes chuvas na região, que está em estado de atenção, como informou a Prefeitura de Recife.

🚨DESABAMENTO: o momento exato onde prédio no bairro do Janga em Paulista acaba de desabar! O prédio fazia parte de um conjunto de prédio já condenados mas que eram ocupados por pessoas sem teto. Chove muito na região metropolitana do Recife. pic.twitter.com/egIXoXCeTN — Will Lins (@will_lins) July 7, 2023

VEJA: Moradores desesperados após desabamento de prédio no bairro de Janga no Recife. Bombeiros já estão no local.pic.twitter.com/AXw33YJWp0 — Hora da Fofoca (@horadafofocatv) July 7, 2023

🚨#URGENTE: Prédio desaba no bairro do Janga, em Paulista, Recife. Veja o desespero dos moradores. pic.twitter.com/noiK8u9u6X — Hora da Fofoca (@horadafofocatv) July 7, 2023