Prefeito de Araucária deixa o partido após casar com adolescente e nomear sogra como secretária

Chefe do Executivo informou o diretório estadual do Cidadania e não explicou o motivo de sua saída

Carlos Poly/Reprodução Instagram @hissamoficial Prefeito se casou com a jovem no dia 12 de abril e nomeou a sogra como secretária dois dias depois



O prefeito de Araucária-PR, Hissam Hussein Haudini, 65, anunciou nesta terça-feira, 25, sua saída do Cidadania. A decisão foi tomada após o chefe do Executivo do município da região metropolitana de Curitiba se envolver em uma polêmica ao se casar com uma adolescente de 16 anos e nomear a sogra como secretária de Cultura e Turismo da cidade. O prefeito informou o diretório estadual do partido, mas não explicou o que motivou sua saída. Uma nota contendo a solicitação de Hussein foi divulgada no site da sigla. “Eu Hissam Hussein Dehaini anuncio meu desligamento do partido Cidadania, agradeço a convivência que sempre tive na legenda desde 2009, sendo meu único partido de filiação. Grato pela acolhida”, escreveu Hussein. Conforme publicado pela Jovem Pan, o casamento ocorreu com o consentimento dos pais da garota um dia após ela completar 16 anos, idade legal para formalizar a união. Segundo o registro do Jornal Oficial dos Cartórios de Registro do Brasil, Hissam se casou com a jovem no dia 12 de abril. No dia 14 de abril, Marilene Rode, mãe da jovem, foi nomeada para a Secretaria de Cultura e Turismo. Antes de assumir o cargo na Secretaria de Cultura e Turismo, Marilene era diretora-geral na Secretaria de Educação. Em nota, a prefeitura de Araucária afirmou que Marilene reunia as condições necessárias para assumir o cargo e destacou a experiência dela. “A decisão acerca da composição de seu secretariado é ato discricionário do chefe do Poder Executivo, o qual entendeu que a servidora em questão reúne as condições necessárias para o exercício do cargo, vez que possui 26 anos de experiência no serviço público, com ampla vivência na área da Educação e em funções de chefia, assessoramento e direção”. Sobre o casamento de Hissam, a administração municipal anunciou que não irá se manifestar sobre o assunto.