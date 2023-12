Prefeito de cidade do interior de SP sofre atentado a tiros

Ataque ocorreu na manhã do sábado, 23, em Palmares Paulista; autores do crime são identificados

Divulgação/Prefeitura de Palmares Paulista Lucas Assumção, filiado ao PV, está em seu primeiro mandato em Palmares Paulista



Lucas Assumção (PV), prefeito de Palmares Paulista, no interior de São Paulo, sofreu atentado a tiros na manhã do sábado, 23, ao sair de sua casa, por volta das 9h. Dois homens estavam em um carro e um deles apontou revólver em sua direção. Ao perceber, o prefeito correu para casa e um dos bandidos atirou duas vezes. Por sorte, Assumção caiu e os tiros não o atingiram. A Polícia Civil de Catanduva apura o caso e tem imagens de câmeras de segurança que já identificaram os dois homens. Uma das linhas de investigação é saber se o atentado foi por motivações políticas. Assumção, que tem 38 anos, está no primeiro mandato à frente da prefeitura local. Eleito em 2020, ele pode ser candidato mais uma vez em 2024. Palmares Paulista está na região de Catanduva, a 412 km da capital paulista, e tem 9.650 habitantes, de acordo com último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

*Com informações do Estadão Conteúdo