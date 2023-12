Campanha Natal do Bem distribui cinco mil brinquedos para crianças de favelas paulistanas

Iniciativa levou presentes do Papai Noel para jovens de Brasilândia, Jardim da Conquista, Grajaú e Paraisópolis

Reprodução/Jovem Pan News Campanha Natal do Bem leva presentes a crianças moradoras das favelas paulistanas



A campanha Natal do Bem, feita pela Central Única das Favelas (Cufa) em parceria com a Lello, distribuiu 5.000 brinquedos a crianças moradoras de favelas da capital paulista. A iniciativa arrecadou brinquedos doados por moradores de 30 condomínios de São Paulo e captou recursos pela internet que chegaram ao montante de R$ 50 mil. Os brinquedos foram entregues nas favelas de Brasilândia, Jardim da Conquista, Grajaú e Paraisópolis. De acordo com a Cufa, que realiza trabalhos há mais de 20 anos como organização não-governamental (ONG), a iniciativa de distribuir brinquedos para as crianças não é apenas um ato de generosidade, mas uma expressão de acolhimento. Por meio desta ação, a entidade busca levar os valores de união e esperança aos jovens das favelas paulistanas.

*Com informações do repórter David de Tarso