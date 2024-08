Prefeito de João Dias, no Rio Grande do Norte, é assassinado a tiros junto com o pai

Marcelo Oliveira concorria a reeleição pelo União Brasil; caso é investigado

Reprodução Marcelo Oliveira, prefeito de João Dias (RN), e seu pai, Sanid Alve



O prefeito do município de João Dias, no Rio Grande do Norte, Marcelo Oliveira, e o seu pai, Sandi Alves, foram mortos a tiro nesta terça-feira (27). Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social, o motivo está sendo investigado. Marcelo Oliveira, 38 anos, era candidato a reeleição pelo União Brasil. João Dias é uma cidade a 353 km de Natal, capital do Rio Grande do Norte, e tem cerca de 2.000 mil habitantes. O político deixa mulher e dois filhos. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu e teve sua morte constata no hospital da cidade de Catolé do Rocha, Paraíba. Em 2022 Marcelo já havia vitima de uma atentado. Ele foi eleito em 2020, mas renunciou em julho de 2021. Mas em outubro de 2022 consiguiu uma decisãoo do Tribunal de Justiça determinando seu retorno ao cargo, acolhendo o argumento de que ele deixou a prefeitura em razão de ameaças da então vice-prefeita, Damária Jácome (Republicanos), e do presidente da Câmara, Laerte Jácome, pai dela.