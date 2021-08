Prefeito do Rio diz que calendário de vacinação está mantido e agradece Queiroga por envio de doses

Eduardo Paes disse neste domingo, 8, que o Ministério da Saúde confirmou o envio de novas doses para a capital

ANDRE MELO ANDRADE/IMMAGINI/ESTADÃO CONTEÚDO - 22/01/2021 Eduardo Paes afirmou que vacinação está mantida



O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, disse neste domingo, 8, que o Ministério da Saúde confirmou o envio de doses da vacina contra a Covid-19 para a capital. Sendo assim, o calendário de vacinação do município está mantido. “Obrigado ministro Marcelo Queiroga. Acabei de saber que a vacina está embarcando em São Paulo e vindo para o Rio! Nosso calendário garantido essa semana! Bora vacinar! Galera de 26 prepara o braço para amanhã. Estamos na reta final!”, escreveu Paes nas redes sociais. Neste sábado, 7, Queiroga anunciou que o Ministério da Saúde vai enviar 5% a mais de vacinas para o Estado do Rio de Janeiro para conter a transmissão da variante delta do coronavírus. Horas antes, o prefeito da capital cobrou o governo federal e disse que a capital poderia suspender a vacinação caso o Ministério da Saúde não enviasse mais doses.