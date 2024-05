Prefeitura de Porto Alegre anuncia mais três abrigos exclusivos para acolhimento de mulheres

Dois espaços começaram a funcionar neste sábado, o terceiro entrará em operação no domingo

Trabalho de resgate das pessoas ilhadas pela enchente causada pelo Rio Guaiba, em Porto Alegre (RS), na tarde do domingo, 05 de maio de 2024. Bairros como Humaitá, São Geraldo e Farrapos seguem debaixo d'água. Os temporais já deixaram 75 mortos. Além dos mortos, há 101 desaparecidos e 155 pessoas feridas. As chuvas fortes que caem no Rio Grande do Sul devem persistir por mais dias e há previsão de mais chuva ao longo do mês.



A Prefeitura de Prefeitura de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, amplio o número de abrigos exclusivo para mulheres. Além do abrigo exclusivo para mulheres já divulgado na última quinta-feira (9), a cidade contará com mais dois acolhimentos específicos para o público feminino. Agora, o município terá mais três locais, com mais de 200 vagas, para realizar esse atendimento. Todos os espaços funcionam a partir deste final de semana e são organizados pelo município, parceiros e voluntários. Neste sábado à tarde, dois desses abrigos exclusivos entram em operação. Um tem capacidade para 60 mulheres e crianças, sem a possibilidade de entrada com pets. O outro receberá até 98 mulheres e crianças, com a possibilidade de ingresso com pets. Em ambos, será permitida a entrada de crianças do sexo masculino que tenham até 12 anos. Neste domingo (12) o terceiro espaço começará a funcionar. Este local terá capacidade para abrigar 50 mulheres, sem filhos ou pets.