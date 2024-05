Inundações no Afeganistão deixam mais de 300 pessoas mortas

Autoridades declararam estado de emergência e se apressam para resgatar os feridos

Atif ARYAN / AFPTV / AFP Inundações repentinas mortais no norte do Afeganistão



Mais de 300 pessoas morreram em cheias súbitas no Afeganistão que atingiram inúmeras províncias do país, afirmou o Programa Mundial de Alimentos (PMA) neste sábado (11), enquanto as autoridades declararam estado de emergência e se apressam para resgatar os feridos. As fortes chuvas de sexta-feira provocaram numerosas inundações em aldeias e terrenos agrícolas em diversas províncias. A província de Baglan, no norte, foi uma das mais atingidas, com mais de 300 mortos e milhares de casas destruídas ou danificadas, segundo o PMA. “Com base nas informações atuais: na província de Baglan há 311 fatalidades, 2.011 casas destruídas e 2.800 casas danificadas”, disse à AFP Rana Deraz, oficial de comunicações da agência da ONU no Afeganistão.

Há divergências entre o número de mortos fornecido pelo governo e pelas agências humanitárias. A Organização Internacional para as Migrações (OIM), da ONU, informou um número de 218 mortes em Baglan. Já Abdul Mateen Qani, porta-voz do Ministério do Interior, disse à AFP que 131 pessoas morreram em Baglan, mas que o número de vítimas informado pelo governo pode aumentar. “Muitas pessoas ainda estão desaparecidas”, acrescentou. “Ao anunciar o estado de emergência nas áreas (afetadas), o Ministério da Defesa Nacional começou a distribuir alimentos, medicamentos e primeiros socorros às pessoas afetadas”, afirmou o porta-voz.

As chuvas de sexta-feira causaram graves danos em Baglan, Takhar e Badakhshan, bem como nas províncias de Ghor e Herat, segundo as autoridades. Grandes áreas de terras aráveis permaneceram submersas, em um país onde a sobrevivência de 80% das mais de 40 milhões de pessoas depende da agricultura.

*Com informações da AFP