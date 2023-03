Ataque a tiros no centro de Tel Aviv deixa ao menos três feridos

Atentado acontece horas depois que forças israelenses mataram três palestinos em Jaba, epicentro da violência

JACK GUEZ / AFP Homem abre fogo no centro na capital de Israel e fere ao menos três pessoas



Um homem abriu fogo no centro de Tel Aviv, capital de Israel, nesta quinta-feira, 9, e deixou ao menos três feridos, informou as autoridades israelenses que estão classificando o caso como um suposto ataque terrorista feito pela Palestina, que há dias está em confronto com Israel. O incidente ocorreu quando “um suspeito abriu fogo contra um pedestre antes de ser neutralizado” pelos agentes, segundo o comunicado. Os três feridos foram hospitalizados, informou o Magen David Adom, equivalente israelense da Cruz Vermelha. Segundo a polícia local, que segue trabalhando na cena do crime, informou que o atirador foi morto e que e um dos feridos está em estado crítico. O ataque acontece horas depois que forças israelenses mataram três palestinos em Jaba, perto da cidade de Jenin (norte), epicentro dos confrontos. A violência está em ascensão na Cisjordânia, coincidindo com o início do governo de coalizão do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que tomou posse em dezembro e é considerado o mais à direita da história de Israel. Desde o começo do ano, a violência matou 75 palestinos, entre eles vários civis, adultos e crianças.

Nesta quinta, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, expressou preocupação, com a multiplicação de atos de violência cometidos por colonos judeus contra palestinos na Cisjordânia e advertiu que estes incidentes podem gerar mais insegurança. “Estou aqui como um amigo, que está plenamente comprometido com a segurança do Estado de Israel, mas os Estados Unidos continuam firmemente contrários a qualquer ato que possa gerar mais insegurança, inclusive a expansão dos assentamentos e a retórica inflamatória”, disse Austin em uma coletiva de imprensa no aeroporto de Tel Aviv, ao lado do ministro da Defesa israelense, Yoav Galant. “Estamos especialmente preocupados com os atos de violência dos colonos contra palestinos e vamos continuar nos opondo a estes atos”, que possam acarretar maior insegurança e comprometer uma saída política para o conflito, declarou o chefe do Pentágono. “Tivemos uma conversa muito franca e sincera entre amigos sobre a necessidade de reduzir a tensão e restabelecer a calma, especialmente antes das festividades da Páscoa judaica e do Ramadã”, (mês de jejum sagrado para os muçulmanos), declarou Austin. Ele também fez um apelo “aos dirigentes palestinos para que combatam o terrorismo”. Austin também se reuniu com o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, que disse que Israel e EUA possuem “agenda comum de impedir que o Irã obtenha armas nucleares”.