Prefeitura de São Paulo promove Virada ODS no Vale do Anhangabaú e na Praça das Artes

Evento ocorre nos dias 22 e 23 de junho com shows, palestras, atividades infantis e intervenções artísticas; iniciativa mobiliza a sociedade em torno dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

Reprodução/Instagram/@viradaods Em sua terceira edição, a Virada ODS tem o apoio de secretarias municipais e parceiros intistucionais



Prefeitura de São Paulo oferecerá serviços ao cidadão na Virada dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) neste fim de semana. Entre os dias 22 e 23 de junho, no Vale do Anhangabaú, transformando o local em uma praça de prestação de serviços ao público. Em sua terceira edição, a Virada ODS tem o apoio de secretarias municipais e parceiros intistucionais, o evento tem como objetivo trazer serviços para a população. Entre as ações estão campanhas de vacinação, programas de nutrição, banco de empregos, Jovem Aprendiz, Imprensa Jovem, suporte ao empreendedorismo, além de cadastro e atualização em serviços sociais e outros atendimentos, sendo gratuitos. Entre os participantes terão estandes da Secretaria de Municipal de Relações Internacionais, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e trabalho, Secretaria de Verde e Meio Ambiente, Secretaria de Inovação e Tecnologia, Secretaria da Pessoa com Deficiência, Secretaria da Limpeza Urbana, Secretaria de Mudanças Climáticas, Secretaria de Subprefeituras, Secretaria de Gestão, Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania além da SP TRANS, CET e SEBRAE. Lembrando que no domingo, (23), vale o “Domingão Tarifa Zero”, o que torna tudo mais fácil e prático para quem desejar participar. O evento será realizado das 10h às 22h e também contará com shows como Paula Mattos, Black Mantra e Rincon Sapiência.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp