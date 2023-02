Prefeitura de São Sebastião decreta calamidade pelas chuvas e cancela Carnaval

Volumes registrados pelos pluviômetros automáticos do Cemaden são excepcionais e recordes para a cidade do litoral paulista

Reprodução/Depcom/Pmss São Sebastião está em estado de calamidade por causa das chuvas torrenciais



A Prefeitura de São Sebastião (SP) decretou estado de calamidade pública devido às fortes chuvas que atingiram o município na madrugada deste domingo, 19. De acordo com o prefeito Felipe Augusto (PSDB), os volumes registrados pelos pluviômetros automáticos do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) são excepcionais e recordes para a cidade. Nas praias Barra do Una, Juquehy, Cambury e Boiçucanga choveu mais de 400 milímetros em um período de quatro horas. Há estações em que os volumes ultrapassam 600 milímetros em 24 horas. Por conta do incidente, o mandatário também decidiu cancelar o evento carnavalesco da cidade litorânea, conhecido como Carnamar. A festividade será remarcada para uma nova data. Segundo o prefeito, a chuva persistente atinge todo o município. “O momento é extremamente difícil aqui, as equipes da Defesa Civil estão mobilizadas”, disse. As autoridades também decidiram transformar algumas escolas em pontos de abrigo temporariamente. Além disso, um fundo social está recebendo doações para distribuir às famílias afetadas, desde itens de higiene pessoal, produtos de limpeza e alimentos até móveis e eletrodomésticos.