Fortes chuvas causam enchentes e alagamentos em diversos pontos de SP

Centro de Gerenciamento de Emergências informa que volume de chuvas está cada vez mais pontual e recorrente na capital paulista

TABA BENEDICTO/ESTADÃO CONTEÚDO Vista de ponto de alagamento na Avenida Rio Branco, na região central de São Paulo, durante o temporal que atingiu a cidade na tarde desta terça-feira



Com fortes chuvas, os índices de alagamentos aumentam na capital paulista. Em um dos momentos de tensão, devido às fortes chuvas, foi possível ver motoqueiros montando uma “barreira humana” para ajudar um companheiro a não ser levado pelas enxurradas. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo explica que o volume de chuvas está cada vez mais pontual e recorrente. “As aguas tem se precipitado de maneira pontual, em grande espaço de tempo e um solo urbanizado – ou seja, com menor índice de absorção – e a velocidade da água aumenta. Isso ocasiona as enchentes, alagamentos e inundações”, explica Antonio Fernando Pinheiro Pedro, secretário de mudanças climáticas de São Paulo. O político ainda reforça que o número de áreas de riscos aumentou, mas já existe um sistema de monitoramento que ajuda a emitir alertas de emergência e evitar maiores acidentes. “Nós inclusive temos ampliado o número de áreas risco cadastradas. Temos isso sobre monitoramento, o sistema muito importante de estimulação”, explicou”. A situação na Grade São Paulo não foi diferente. A chuva começou por volta das duas horas da tarde, e cerca de 40 minutos depois, a água já chegava no topo dos carros. Foi só no fim da tarde que a situação melhorou. A Defesa Civil alerta que a previsão é de muita chuva e possíveis alagamentos para os próximos dias.

*Com informações da repórter Soraya Lauand