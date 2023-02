Prefeitura de São Sebastião divulga identidade de 12 vítimas fatais do temporal 

Até o momento, a Defesa Civil registrou 44 óbitos, sendo 43 em São Sebastião e um em Ubatuba

Reprodução/Twitter/@prefsaoseba São Sebastião foi fortemente atingido pelas chuvas deste domingo, 19 de fevereiro de 2023



A Prefeitura de São Sebastião divulgou na manhã desta terça-feira, 21, a identidade de 12 vítimas fatais do temporal que atingiu o litoral norte no último final de semana (veja todos os nomes ao final da matéria). A entidade, entretanto, não forneceu as idades e nem os locais de origem dos mortos. Mais cedo, a prefeitura havia feito um velório coletivo. Até o momento, a Defesa Civil registrou 44 óbitos, sendo 43 em São Sebastião e um em Ubatuba. Há ainda cerca de 40 pessoas desaparecidas, além de 2.500 desabrigadas ou desalojadas, segundo o último balanço do governo de São Paulo. Mais cedo, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) pediu para que os turistas deixem as regiões afetadas e voltem para seus respectivos municípios. Já o presidente Lula (PT) esteve na região na segunda-feira, 20, e se encontrou com outras autoridades para elaborar um plano de reconstrução das cidades litorâneas.