Governo de SP suspende travessia da balsa Ilhabela-São Sebastião por tempo indeterminado 

Decisão visa acelerar o fluxo de veículos na Rodovia Rio-Santos (SP-55) no sentido São Sebastião-São Paulo

Reprodução / Twitter @xicograziano Ilhabela foi uma das cidades mais atingidas pelo temporal do último final de semana



O governo de São Paulo anunciou na tarde desta terça-feira, 21, que suspendeu as operações da balsa na travessia Ilhabela-São Sebastião. A interrupção aconteceu às 12h50 (de Brasília) e ainda não tem previsão de retorno. De acordo com as autoridades, a decisão visa acelerar o fluxo de veículos na Rodovia Rio-Santos (SP-55) no sentido São Sebastião-São Paulo. Mais cedo, alguns trechos da estrada foram liberados e um grande congestionamento já foi registrado. Governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos) já havia pedido para que os turistas deixassem o litoral norte imediatamente. “O ideal é que as pessoas que não são do litoral norte e têm interesse em se deslocar em direção à capital e outros pontos do Estado que comecem a fazer isso a partir de agora. É importante ter paciência apenas, porque temos alguns pontos que vamos operar em pistas simples em função de danos no pavimentos. Mas é importante que a gente aproveite a condição climática, porque a gente ainda tem alguma estabilidade”, disse o mandatário. Devido ao temporal que atingiu todo o litoral norte, 44 mortes foram registradas, cerca de outras 40 pessoas estão desaparecidas e mais de 1300 estão desalojadas. A situação caótica fez com que seis municípios entrassem em estado de calamidade.