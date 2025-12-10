Prefeitura de SP cobra explicações da Enel sobre quantidade de carros parados em meio apagão

Concessionária responsável pelo abastecimento de energia na cidade também deve esclarecer, em até 48 horas, os motivos que levaram parte da população de São Paulo a sofrer com a interrupção do fornecimento de energia por tantas horas

FÁBIO VIEIRA/FOTORUA/ESTADÃO CONTEÚDO Devido ao vento e à queda de árvores, a Avenida Jabaquara, na zona sul de São Paulo (SP), próximo ao metrô Praça da Árvore, está com faróis e comércios sem energia



A prefeitura de São Paulo notificou a Enel nesta quarta-feira (10) e pediu explicações sobre a quantidade de veículos parados em meio a falta de luz que afeta cerca de 1,5 milhão de imóveis, segundo dados atualizado a 20h. A notificação foi feita por meio da Procuradoria Geral do Município (PGM). Além de explicações sobre os veículos parados, a concessionária responsável pelo abastecimento de energia na cidade também deve esclarecer, em até 48 horas, os motivos que levaram parte da população de São Paulo a sofrer com a interrupção do fornecimento de energia por tantas horas.

A Enel é alvo de críticas do governo paulista desde 2023 e 2024, quando apagões atingiram a cidade durante temporais. O prefeito Ricardo Nunes chegou a pedir que o governo federal rescindisse o contrato com a empresa. Não foi só a prefeitura de São Paulo que cobrou explicações da Enel. A Aneel também notificou a concessionária de energia, exigindo explicações sobre o colapso no fornecimento de energia.