Ventania em São Paulo derruba árvores e fecha parques

Cerca de 700 mil pessoas estão sem luz na capital e região metropolitana

EDI SOUSA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Segundo o Corpo de Bombeiros, foram registradas chamadas para 46 quedas de árvores



Ventos causados pelo ciclone extratropical que passa pelo litoral sul brasileiro causam danos no estado de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram registradas chamadas para 46 quedas de árvores entre meia-noite e às 6h30 desta quarta-feira (10). Também foram registrados cinco chamados para enchentes e dois chamados para desabamentos. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), há localidades que registraram ventos superiores a 60 km/h.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Ainda segundo a Semil, Diretoria de Parques Urbanos decidiu fechar temporariamente 12 parques pelas rajadas de vento. A medida é tomada quando os ventos passam dos 40 km/h ou há risco de queda de árvores, ou galhos. Em nota, a Semil justificou a medida com forma de “garantir a segurança e integridade de visitantes, trabalhadores e da biodiversidade, uma vez que condições climáticas severas aumentam o risco de acidentes, queda de árvores e instabilidade em trilhas. ”

Parques fechados nesta manhã:

Capital – Zona Leste

• Parque Maria Cristina

• Parque Itaim Biacica

• Parque Engenheiro Goulart (PET)

• Parque Vila Jacuí

• Parque Belém – Manoel Pita

Capital – Zona Norte

• Parque da Juventude – Dom Paulo Evaristo Arns

Capital – Zona Sul

• Parque Ecológico do Guarapiranga

Grande São Paulo

• Parque Várzea do Embu (Embu-Guaçu)

• Parque Chácara da Baronesa (Santo André)

• Parque Jequitibá (Cotia)

• Parque Gabriel Chucre (Carapicuíba)

• Parque Nascentes do Tietê (Salesópolis)

700 mil sem luz

Segundo a Enel, concessionária que administra a energia elétrica em são paulo e região metropolitana, informou em comunicado, a distribuição de energia foi prejudica. Segundo a empresa, a estação Migrante de Santana do Inmete registrou rajadas de vento de 80 km/h. 700 mil pessoas estão sem energia elétrica, continua o texto (cerca de 9,5% das unidades atendidas).