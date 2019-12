Prefeitura de SP confirma reajuste da passagem para R$ 4,40

Governo de SP A tarifa de ônibus, metrô e trem vai subir a partir de 1º de janeiro de 2020



A Prefeitura de São Paulo, juntamente com o governo do Estado, informou nesta sexta-feira (20) o reajuste das tarifas do transporte público para 2020. A passagem de ônibus, metrô e trem vai subir para R$ 4,40 a partir de 1º de janeiro do ano que vem.

O reajuste é de 2,33% e está abaixo da inflação anual prevista pelo boletim Focus, divulgado pelo Banco Central (BC), que é de 3,86%. De acordo com a nota, se as tarifas seguissem a inflação, o valor sairia dos atuais R$ 4,30 para R$ 4,47.

O último reajuste da tarifa foi em janeiro, quando subiu de R$ 4 para R$ 4,30.

Orçamento 2020

Em votação simbólica, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou nesta quinta-feira (19) o Orçamento para o ano que vem, que prevê subsídio menor para as empresas de ônibus. O texto destina R$ 68,9 bilhões de reais para a gestão da capital, quase 14% a mais do que em 2019. A Secretaria Municipal de Educação foi a pasta que mais recebeu recursos: quase R$ 14 bilhões, um aumento de 7,5% em relação a 2019.