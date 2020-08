Prefeitura de SP estende prazo para famílias pedirem cartão merenda; confira o cronograma

Para se inscrever, é necessário fazer o cadastro pelo site da Secretaria Municipal da Educação; entrega da 4ª fase segue até 4 de setembro nas escolas municipais

Reprodução Pelo menos 600 mil famílias já receberam



A Prefeitura de São Paulo estendeu por mais dez dias o prazo para que as famílias de alunos da rede municipal peçam o cartão alimentação do programa Merenda em Casa, criado para que os alunos possam comer enquanto as escolas estiverem fechadas por causa da pandemia. O benefício pode ser obtido por todos os estudantes, com valores que dependem do período escolar, e vão de R$ 55 a R$ 101. A reabertura das inscrições foi feita na última sexta-feira, 28, porque a Secretaria de Educação analisou que 30% dos alunos ficaram de fora, e muitos que não tinham direito solicitaram.

Para se inscrever, é necessário fazer o cadastro pelo site da Secretaria Municipal da Educação. A Prefeitura começou a entregar novos cartões na semana passada e pelo menos 600 mil famílias já receberam. As famílias já cadastradas no Programa Bolsa Família ou no Cadúnico têm a concessão do benefício automática, ou seja, não é necessário fazer solicitação e nem preencher o formulário. Para as demais, é preciso fazer a solicitação preenchendo o formulário disponível no site da Secretaria.

A entrega de cartões merenda da 4ª fase segue até 4 de setembro nas escolas municipais. A distribuição está sob responsabilidade da empresa Alelo. Os cartões serão entregues em envelopes lacrados e no momento do recebimento as equipes escolares deverão checar se o nome e endereço da unidade educacional estão corretos, a fim de evitar equívoco no recebimento do benefício, que posteriormente será entregue aos estudantes da rede municipal. As escolas deverão organizar a entrega do benefício às famílias, respeitando as recomendações de distanciamento social decorrente da pandemia de Covid-19.

Confira o cronograma de entregas: