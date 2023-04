Prefeitura de SP instala tendas para atender pessoas em situação de rua durante o frio

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, os termômetros devem oscilar entre 11 e 13°C em diversos pontos da cidade durante os próximos dias

Rogério Galasse/Estadão Conteúdo Morador em situação de rua se protegendo do frio em SP; temperatura deve oscilar entre 11ºC e 13º nos próximos dias



A Prefeitura de São Paulo começa a instalar tendas em três pontos da cidade, nesta quinta-feira, 20, para atender pessoas em situação de rua durante o frio. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), os termômetros devem oscilar entre 11 e 13°C em diversos pontos da cidade durante os próximos dias. As tendas serão instaladas na Praça da República e Praça Marechal Deodoro, no Centro, e na Praça Cid José da Silva Campanella, na Mooca, na zona Leste. Segundo a prefeitura, haverá entrega de cobertores e serão distribuídas bebidas quentes, além dos encaminhamentos com transporte para serviços de acolhimento. De acordo com a administração municipal, as vagas emergenciais de pernoite serão distribuídas no Ginásio da Portuguesa e nos clubes municipais de Santana, ambos localizados na zona norte, Independência, na zona sul, e Barra Funda, na zona oeste. Além disso, a prefeitura informou que o decreto para ativar a Operação Baixas Temperaturas será publicado no dia 30 de abril. “A partir desta data são estabelecidas diretrizes da ação, que prevê intensificar as abordagens sociais realizadas às pessoas em situação de rua e de vulnerabilidade social”, informou a prefeitura.

Abrigo

Um abrigo será instalado na Estação Dom Pedro II, da Linha Vermelha do Metrô, para acolher a população em situação de rua. O espaço terá a capacidade de abrigar até 100 pessoas e ficará instalado entre as 19 horas desta quinta-feira e 8 horas desta sexta-feira, 21. O local estará equipado com com colchões e cobertores e contará com oferta de jantar. Segundo o Governo de São Paulo, a estrutura será instalada sempre que a Defesa Civil emitir alertas de temperaturas iguais ou abaixo de 13ºC. A ação é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Social, em parceria com o Metrô, Defesa Civil e o Fundo Social de São Paulo.