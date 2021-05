Prefeitura do Rio começa a vacinar população sem comorbidades nesta segunda-feira

Toda a população de 18 a 59 anos será vacinada até o mês de outubro, de acordo com previsão do prefeito Eduardo Paes

ESTEFAN RADOVICZ/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Vacinação na cidade do Rio de Janeiro avança nesta segunda-feira



A prefeitura do Rio de Janeiro começa nesta segunda-feira, 31, a vacinação contra a Covid-19 de toda a população de 18 a 59 anos. A imunização dos grupos prioritários e pessoas adultas com comorbidades se encerrou neste sábado, 29. A exceção é o calendário de vacinação de profissionais da educação pública e privada, que permanece com cronograma próprio ao longo das próximas semanas. O anúncio do novo calendário vacinal foi feito no dia 12 de abril pelo prefeito Eduardo Paes. Na primeira semana de vacinação dos não prioritários, serão imunizados os moradores do Rio que têm 59 e 58 anos de idade. Homens e mulheres terão dias diferentes de imunização. Para receber a primeira dose da vacina, é necessário comparecer ao posto de vacinação com identidade e número de CPF. A capital fluminense mantém um calendário próprio de vacinação, enquanto o Estado do Rio de Janeiro segue as recomendações do Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde.

*Com informações do Estadão Conteúdo