Prefeitura do Rio de Janeiro encerra campanha de vacinação contra a gripe após esgotar doses

A Prefeitura do Rio de Janeiro encerrou a campanha de vacinação contra a gripe nesta segunda-feira, 3, após esgotar as doses. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a última remessa de imunizantes foi recebida no dia 10 de dezembro e o estoque acabou nesta manhã. Desde o início da campanha, mais de 2,9 milhões de doses foram aplicadas na cidade. A vacinação contra a gripe deve ser retomada somente em abril, conforme o calendário do Ministério da Saúde, com uma vacina atualizada e que proteja contra a nova cepa do vírus. O Rio enfrentou uma epidemia da doença em dezembro. No entanto, segundo a Saúde municipal, houve redução considerável de casos nas últimas semanas. A pasta informou que caiu em 75% o número de pacientes que buscaram assistência na rede de urgência e emergência.