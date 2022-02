Prefeitura do Rio fará busca em escolas por crianças não vacinadas

Formulário será distribuído para que os pais sinalizem se autorizam ou não que os filhos sejam vacinados em ambiente escolar

Caio Basilio/Futura Press/Estadão Conteúdo - 03/03/2021 Prefeitura do RJ vai buscar por crianças não vacinadas em escolas



A Prefeitura do Rio de Janeiro e a Secretaria Municipal de Saúde vão fazer uma busca nas escolas por crianças que ainda não se vacinaram contra a Covid-19. Segundo a pasta, o objetivo é realizar uma “ação de sensibilização” ofertando mais oportunidades para o público infantil que, por algum motivo, ainda não foi imunizado. Um formulário será distribuído para que os pais preencham com as informações de seus filhos e sinalizem se autorizam ou não que eles sejam vacinados em ambiente escolar. A Secretaria informou que a imunização será agendada em cada escola durante todo o mês de fevereiro. Segundo a prefeitura, até esta quinta-feira, 29% das crianças de 5 a 11 anos receberam a primeira dose. O município voltou a aplicar a vacina nesta sexta, 4, após alguns dias de suspensão por causa da falta de doses.