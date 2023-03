Presidente da Câmara de Juazeiro do Norte e namorado são encontrados mortos

Casal foi encontrado morto na própria residência; causa da morte está sendo apurada

Arquivo Pessoal/Instagram/@brenayanny Yanny Brena e Rickson Pinto foram encontrados mortos na residência onde moravam



A presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Yanny Brena (PL), 26, e seu namorado, Rickson Pinto, 27, foram encontrados mortos na residência onde moravam nesta sexta-feira, 3, no interior do Ceará. O caso é investigado pelo Núcleo de Homicídio e Proteção à Pessoa da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte e pela Delegacia da Mulher do município. A causa das mortes não foram reveladas. Ambos não apresentavam ferimentos de arma de fogo e não havia sinais de invasão na residência. Segundo as investigações, os corpos foram encontrados por uma empregada doméstica. Yanny era médica e foi eleita presidente da Casa de Leis no ano passado. Ela é irmã do deputado federal Yury do Paredão, também do PL. Segundo a Secretariada Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a principal linha de investigação é de crime feminicídio seguido de suicídio. A pasta informou que levantamentos policiais apuraram que home possuía antecedentes por posse ilegal de arma de fogo. O órgão não deu mais detalhes sobre o caso. “Somente após laudo da Perícia Forense do Ceará será possível confirmar a causa das mortes. Mais informações serão repassadas em momento oportuno para não comprometer os trabalhos policiais em andamento”, comunicou a SSP do Ceará.

O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra, decretou luto oficial de três dias. “A Prefeitura de Juazeiro do Norte manifesta seu profundo pesar pelo falecimento da jovem médica e Presidente da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte, Yanny Brena Alencar Araújo, ocorrido nesta sexta-feira, 3. O Prefeito Glêdson Bezerra decretou luto oficial de três dias. A gestão municipal, neste momento de dor e tristeza, presta solidariedade aos familiares e amigos”, diz a nota da prefeitura. O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), também se pronunciou. “Lamento profundamente o falecimento da vereadora e presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Yanny Brena, e de seu namorado, Rickson Pinto. A causa das mortes está sendo investigada. Que Deus conforte as famílias e os amigos neste momento de imensa dor”. O ex-govrnador do Estado e agora ministro da Educação, Camilo Santana, também se pronunciou. “Recebi com muito pesar a notícia da morte da presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Yanny Brena, e de seu namorado; os dois muito jovens. Que Deus conforte o coração de toda a família e dos amigos”.