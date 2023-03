Ministério da Saúde estuda inclusão de nova vacina contra dengue no SUS

Na quinta-feira, 2, a Anvisa aprovou um novo imunizante da Takeda Pharma com quatro sorotipos do vírus que se provou capaz de promover ampla proteção contra a doença

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO Vacina apresentou eficácia geral de 80,2%, além de 90,4% de proteção contra hospitalizações pela doença 18 meses após a vacinação



O Ministério da Saúde analisa incluir no Sistema Único de Saúde (SUS) a vacina contra a dengue aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na quinta-feira, 2. Chamado de Qdenga, fabricado pela empresa Takeda Pharma, o item é composto por quatro sorotipos do vírus e promove ampla proteção contra a doença. De acordo com o órgão, a inclusão do novo imunizante no sistema público de saúde é prioridade para a pasta. A Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA) irá solicitar uma análise para a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), que precisa emitir um aval positivo para a incorporação. O processo envolve a avaliação de itens como eficácia, segurança e custo-benefício do produto. O Ministério da Saúde ainda declarou que está em contato com empresas que estudam novos imunizantes contra a dengue, principalmente produtores nacionais.

A vacina da Takeda deve ser tomada com um intervalo de três meses entre as imunizações e conta com um esquema de proteção de duas doses. Nos testes, a avaliação clínica da vacina obteve uma eficácia geral de 80,2% contra a dengue num período de proteção de 12 meses após o recebimento de ambas as doses. Segundo a Anvisa, o item é indicado para crianças de quatro anos de idade até idosos de 60 anos. A vacina Dengvaxia, aprovada anteriormente, só poderá ser utilizada por quem já teve dengue. Com a avaliação positiva da Anvisa, o imunizante passa a ter autorização para ser comercializado em território brasileiro no mercado privado.