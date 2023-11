Presidente da Enel deixa o cargo após crise energética em São Paulo

Nicola Cotugno será substituído por Antonio Scala, que atua como executivo da empresa há 18 anos

Nicola Cotugno deixou o cargo de presidente da Enel, na tarde desta quinta-feira, 23. A informação foi confirmada pela Jovem Pan News. Em nota, a empresa afirmou que o executivo será substituído por Antonio Scala, que atua como executivo da Enel há 18 anos. A saída do mandatário acontece cerca de 20 dias depois de uma grave crise energética em São Paulo. Após uma forte chuva que atingiu a cidade, mais de 2 milhões de domicílios ficaram sem luz na capital paulista. Extremamente criticada pela população, a concessionária só normalizou a situação uma semana depois. Por causa do transtorno, a Enel virou alvo de duas CPIs, uma na Assembleia Legislativa, e outra na Câmara Municipal. Já o prefeito Ricardo Nunes (MDB-SP) disse que está tentando convencer a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) a cancelar a concessão em São Paulo.

Leia abaixo a íntegra do comunicado divulgado pela companhia:

Antonio Scala, executivo com 18 anos de trajetória à frente de diversas áreas na Enel, foi indicado como novo Country Manager da Enel Brasil. Scala substituirá Nicola Cotugno, que esteve à frente da companhia nos últimos cinco anos e agora deixa o Grupo para se aposentar. A saída de Cotugno foi definida em reuniões de Conselho das distribuidoras e da Enel Brasil em outubro. Para apoiar o processo de substituição e as recentes contingências, o executivo prorrogou a sua saída para 22 de novembro. Até que sejam concluídos os trâmites administrativos necessários para nomeação de Antonio Scala, o presidente do Conselho de Administração, Guilherme Gomes Lencastre, assumirá a posição de forma interina.

Antonio Scala entrou na Enel em 2009 como responsável de Gestão de Risco para Gerenciamento de Energia na Itália. Também atuou como Responsável de Desenvolvimento Industrial e de Serviços de Energia para o mercado residencial no País. Em seguida, ocupou a função de chefe de Planejamento e Controle de Global Trading e liderou a Enel Green Power na América do Sul. Formado em Administração de Empresas em 2002 em Roma, Scala atuou como Sócio Júnior na McKinsey & Company com foco nas áreas de energia, gás e finanças corporativas.

A Enel Brasil agradece a Nicola Cotugno por toda dedicação ao Grupo e seus colaboradores, além do destacado foco nos clientes e contribuição à sociedade. Sob sua gestão, a Enel se tornou uma empresa 100% renovável no País e ampliou em 76% a capacidade de geração eólica e solar. Em distribuição de energia, a empresa investiu R$ 17 bilhões de 2019 a setembro de 2023 nas áreas de concessão de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará com foco na modernização da rede elétrica.

Nesse período, Cotugno promoveu a transição energética em diversas frentes, com o incentivo à mobilidade elétrica e parcerias para eletrificação sustentável de grandes empresas e cidades. No mercado livre, nos últimos cinco anos, a companhia mais do que triplicou o volume de energia entregue.

