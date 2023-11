Defesa Civil de São Paulo alerta para temporal com ventos fortes entre quinta-feira e sábado

Estado será atingido por uma frente fria que criará condições para chuvas, seguidas por raios, granizo e rajadas de vento entre 40 e 80 km/h

ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Nuvens de chuva encobrem o céu no bairro de Perus, região noroeste da cidade de São Paulo



A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta para fortes chuvas no Estado entre esta quinta-feira, 23, e o próximo sábado, 25. Por meio do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o órgão avisou que a previsão trata-se da chegada de uma frente fria. O fenômeno criará condições para temporais, seguidos por raios, granizo e rajadas de vento entre 40 e 80 km/h. Segundo a nota, na Região Metropolitana, os acumulados devem ser de 125 mm. O Litoral Norte (175 mm) e a região de Campinas e Sorocaba (170 mm) serão os locais mais impactadas com o fenômeno natural. Em Araraquara, Barretos, Franca e Ribeirão Preto, os acumulados devem ficar em 70mm. Já em Araçatuba, Bauru, São José do Rio Preto, Itapeva, Vale do Ribeira, 100mm. Nas regiões de Marília, Presidente Prudente, Serra da Mantiqueira e Vale do Paraíba, 110mm. Na Baixada Santista, 120mm. A Defesa Civil ainda orienta que os moradores dessas regiões evitem áreas arborizadas durante a tempestade devido ao risco de quedas de árvores.

“Os moradores destas regiões devem permanecer atentos às recomendações da Defesa Civil. Evite áreas arborizadas durante a tempestade, devido ao risco de quedas de árvores. Jamais enfrente áreas alagadas ou com enxurradas. Uma lâmina com 15cm de água pode arrastar uma pessoa e com 30cm levar um automóvel. Ao ouvir um trovão, procurar um local coberto. As pessoas que moram em áreas de encosta precisam observar os sinais de movimentação do solo. Durante o processo de deslizamento é comum surgirem rachaduras nas paredes dos imóveis, portas e janelas emperrarem, postes e árvores se inclinarem e água lamacenta escorrer pelo morro”, diz o comunicado da Defesa Civil de São Paulo. No início deste mês, uma forte chuva derrubou centenas de árvores e promoveu um apagão na Região Metropolitana. Responsável pela energia elétrica, a concessionária Enel levou cerca de uma semana para normalizar a situação.