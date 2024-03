Presidente Lula recebe presidente da França, Emmanuel Macron, nesta terça

Os líderes participam de uma série de agendas ambientais e políticas entre os dias 26 e 28 de março, em Belém (PA), Itaguaí (RJ), São Paulo (SP) e Brasília (DF)

Reprodução/Twitter @LulaOficial Lula e Macron se reúnem para intensificar a cooperação entre Brasil e França e estreitar os acordos comerciais entre os países



Após viagem à Guiana Francesa, o presidente da França, Emmanuel Macron, chega ao Brasil nesta terça-feira (26), e será recebido pelo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, em Belém (PA). A viagem intensifica a cooperação entre Brasil e França e estreita os acordos comerciais entre os países. Na agenda, está previsto um passeio de barco pela ilha de Combu e, em seguida, um encontro com representantes de povos indígenas. Na quarta (27), os líderes participam de uma cerimônia de lançamento do submarino Tonelero na base naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro (RJ). Depois, Macron vai para São Paulo, onde participa do Fórum Econômico Brasil-França – A Transição para a Economia Verde.

Macron deve se encontrar, ainda, com jovens da Fundação Gol de Letra, com a presença do ex-jogador Raí. Ele deve jantar depois com personalidades brasileiras do mundo da cultura e do esporte. Na quinta (28), embarca para Brasília (DF), onde participa de uma reunião bilateral no Palácio do Planalto com o presidente Lula, em que ocorrerá assinatura de acordos e um almoço. A seguir, o presidente da França se reúne com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

A visita se concentrará em três áreas principais: questões estratégicas, cooperação em relação aos principais desafios globais, principalmente a mudança climática, e relações econômicas. Entre os acordos discutidos, a troca e proteção mútua de informação e cooperação é prioridade para o governo federal. Também há outro protocolo de intenções de investimento da ordem de R$ 100 milhões de reais entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Banco da Amazônia e a AFD, que é a Agência Francesa de Desenvolvimento. O Centro Franco-Brasileiro de Biodiversidade Amazônica é outro destaque nas negociações.

Relação entre os países

As relações franco-brasileiras apoiam-se em firmes laços históricos. A França foi o primeiro país europeu a reconhecer a independência brasileira, em 1825, estabelecendo importantes vínculos políticos, culturais e econômicos com o Brasil. O presidente Lula realizou visita à França em junho de 2023, por ocasião da Cúpula por um Novo Pacto de Financiamento Global.

A França ocupa a posição de 3º maior investidor no Brasil, pelo critério de controlador final, com cerca de US$ 38 bilhões investidos. Em 2023, a corrente de comércio bilateral alcançou US$ 8,4 bilhões, com US$ 2,9 bilhões de exportações brasileiras.