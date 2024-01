Presidente paraguaio visita Brasília para discutir tarifa de energia

Paraguai busca aumentar a taxa e o Brasil deseja reduzi-la ou mantê-la no mesmo valor

MAURO PIMENTEL / AFP Presidente do Paraguai, Santiago Peña (E), e o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, olham para um celular durante cerimônia de anúncios de investimentos no Brasil, Paraguai e Bolívia no segundo dia da cúpula do Mercosul no Rio de Janeiro



O presidente paraguaio, Santiago Peña, chegou em Brasília nesta segunda-feira, 15, para uma visita de trabalho. Durante sua estadia, ele se encontrará com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva(PT) para discutir questões bilaterais entre Brasil e Paraguai, incluindo a disputa em torno da tarifa cobrada pela energia da usina hidrelétrica Itaipu Binacional. Enquanto o Paraguai busca aumentar a tarifa, o Brasil deseja reduzi-la ou mantê-la no mesmo valor. A falta de acordo levou o lado paraguaio a bloquear o orçamento da empresa para 2024, o que pode afetar o pagamento a fornecedores, prestadores de serviços e funcionários da usina. A tarifa atualmente fixada em US$ 16,71 por kilowatt (kW) é um dos pontos de discussão na negociação entre os dois países para a revisão do Anexo C do Tratado de Itaipu, que trata de questões financeiras. O Paraguai busca elevar o preço para a comercialização do excedente de energia e também reivindica o direito de vender a energia não utilizada para outros países.

Além da questão de Itaipu, a reunião entre os presidentes também abordará temas como o combate aos ilícitos internacionais, a cooperação no âmbito do Mercosul e as obras de integração de infraestrutura. Destaca-se a construção de uma terceira ponte internacional entre os dois países. O Brasil é o principal parceiro comercial do Paraguai, com um comércio bilateral que totalizou US$ 6,6 bilhões em 2023. Além disso, o Paraguai abriga uma grande comunidade brasileira, estimada em mais de 254 mil pessoas.