Histórico de ganhos médios: R$ 5.000 por mês; conheça a ferramenta de day trade que pode te dar muito lucro em 2024

Se você busca uma nova fonte de renda em 2024, essa ferramenta pode te ajudar; ganhos já passaram de R$ 24 mil

Freepik Você pode abrir o computador, programar as operações em alguns minutos e seguir normalmente com seu dia



Nos próximos dias, a Empiricus Research fará um lançamento especial que promete balançar o mercado. Trata-se do Gradiente Linear, uma ferramenta moderna e automatizada de day trade que pode gerar até R$ 5.000 por mês na Bolsa de Valores. Na verdade, se você tem interesse em buscar uma renda extra na Bolsa, mas não tem muito tempo ou muito dinheiro para começar, essa é uma ferramenta bastante democrática. E os motivos para fazer tal afirmação são três:

Dá para começar a obter ganhos relevantes com pouco dinheiro investido ; É possível montar as operações de forma automatizada , através de robôs que fazem todo o trabalho para você; Essa é talvez a estratégia de trading mais confiável para iniciantes , pois conta com maior consistência de resultados e riscos mais controlados.

Em outras palavras, se você quer a chance de fazer uma renda extra de até R$ 5.000 por mês sem precisar trabalhar mais além do seu emprego convencional, essa é uma oportunidade de ouro para você. Caso você ainda esteja cético, peço que dê um voto de confiança. Vou mostrar os dados, os números e provar que essa pode ser uma excelente estratégia de renda extra para muitas pessoas.

Entenda por que essa ferramenta facilita a entrada de iniciantes no day trade

Segundo Valério Krug, empresário, trader e parceiro da Empiricus nessa nova empreitada, existem duas “portas” que são as mais usadas por iniciantes para entrar no day trade. A primeira é a clássica análise técnica. Ou seja, o trader observa os padrões que os gráficos mostram no presente e admite que tais padrões dizem algo sobre o comportamento futuro do mercado. Para Krug, essa tende a não ser uma estratégia efetiva, principalmente porque o investidor iniciante tende a confundir os padrões que surgem em gráficos com diferentes horizontes temporais.

Outra porta que se tornou bastante popular recentemente é a análise de fluxo. Essa técnica consiste em identificar o movimento dos grandes players da Bolsa e seguir o que eles estão fazendo. Krug adverte que o grande problema dessa técnica é a dificuldade. Não é tão fácil quanto parece fazer a leitura do volume de compra e venda em um determinado momento do mercado. Em compensação, a técnica do Gradiente Linear elimina essas e outras dificuldades que a maioria dos traders iniciantes enfrentam.

Além de ser uma estratégia baseada em parâmetros totalmente objetivos e fáceis de serem identificados dentro do mercado, ela ainda tem o bônus de eliminar um dos principais problemas de todo e qualquer investidor: o aspecto psicológico. Como você pode montar as operações de forma automatizada, toda a pressão de ficar na frente da tela vendo seu dinheiro aumentar ou diminuir é totalmente eliminada.

Ou seja, você pode abrir o computador, programar as operações em alguns minutos e seguir normalmente com seu dia. Ao fim do pregão, é só voltar e ver o resultado (que geralmente é positivo), sem qualquer estresse ou dor de cabeça. Ou seja, é algo que adiciona pouca novidade no seu dia a dia — o que facilita todo o processo.

Veja os prints: ganhos mensais já chegaram a R$ 24 mil

E detalhe: os ganhos de R$ 5.000 por mês são apenas uma média, até bastante “pé no chão”, tendo em vista quanto os investidores que testaram inteiramente o Gradiente Linear já conseguiram lucrar nos últimos meses:

Claro, retornos passados nunca são garantia de retorno futuro. Como todo investimento, especialmente os de retorno potencial alto, esse também envolve riscos. Mas a partir dos próximos dias você poderá desbloquear essa ferramenta de day trade e até mesmo testá-la por um período gratuito, se quiser. O lançamento da ferramenta para o público geral vai acontecer na próxima semana. Mas já é possível se cadastrar gratuitamente na lista de interessados e ter acesso a materiais exclusivos sobre esse projeto.

Em outras palavras, entrando na lista de interessados você terá acesso a um conteúdo produzido com exclusividade pelo time da Empiricus em parceria com a equipe de Krug, com tudo que você precisa saber para maximizar suas chances de chegar aos R$ 5.000 por mês — e até mesmo superar essa marca. Repito: tudo de graça. Para acessar o material, é só clicar no link abaixo e fazer sua inscrição.

