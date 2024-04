Presos supostos tutores no caso de ataques de pit bulls à escritora carioca

Os donos dos pit bulls responsáveis pelo ataque à escritora e poeta Roseana Murray, de 73 anos, foram identificados e presos. Cada uma das três pessoas é responsável por um animal. Segundo André Luiz Salvador, delegado titular da 124ª DP (Saquarema) – que investiga os crimes de maus-tratos a animais, lesão corporal culposa e omissão na cautela de animais – o espaço onde os bichos ficavam apresentava problemas, sendo muito apertado e até mesmo insalubre. Além disso, Davidson Ribeiro dos Santos, um dos tutores, foi autuado por ter adulterado a identificação de um veículo automotor. A descoberta da mota com a numeração raspada foi no momento em que os agentes visitaram a residência.

“Fomos ao local com a perícia e uma equipe de agentes da Secretaria de Direito dos Animais de Saquarema. Os cachorros aparentavam estar debilitados, ofegantes e muito estressados. No imóvel, também encontramos uma motocicleta com a numeração do chassi alterada e a do motor comprimida. Ele foi preso em flagrante por maus-tratos aos animais e adulteração”, afirmou o delegado. “Eles também vão responder por omissão na cautela de animais, já que os cachorros passaram pelo portão e atacaram a vítima, além do crime de lesão corporal culposa”, disse André Luiz Salvador. Roseana Murray perdeu um braço e uma orelha, passou por diversas cirurgias, mas encontra-se estável na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).