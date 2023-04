Thiago Brennand chega ao Brasil e é encaminhado para a Polícia Federal diretamente do aeroporto

Empresário passará por exame de corpo de delito na Superintendência da Polícia Federal e será mantido em custódia até que seja realizada uma audiência, prevista para domingo, 30

Reprodução/Facebook/Thiago FV Brennand é acusado de estupro e agressão e tem cinco mandados de prisão



O empresário Thiago Brennand chegou ao Brasil no fim da tarde deste sábado, 29, saído de um voo de Abu Dhabi. Ele deixou o Aeroporto de Guarulhos diretamente para a Superintendência da Polícia Federal na Lapa, em São Paulo. Lá, o empresário passará por um exame de corpo de delito e ser mantido em custódia até que seja realizada uma audiência, prevista para domingo, 30. Como adiantado pela Jovem Pan, Brennand não passaria pela área de desembarque, saindo direto da pista para a delegacia do aeroporto. De lá, ele foi escoltado por uma porta com conexão para a garagem da PF. A Embaixada do Brasil nos Emirados Árabes recebeu nesta quarta-feira, 26, a autorização para extradição de Brennand. “Por meio de comunicada diplomática encaminhada à Embaixada do Brasil em Abu Dhabi e dirigida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), o Ministério da Justiça dos Emirados Árabes formalizou a decisão judicial de autorizar a extradição do brasileiro Thiago Brennand. O processo de implementação da extradição é conduzido pelo MJSP, autoridade central para cooperação judicial internacional”, informou o Itamaraty em comunicado à imprensa.

Brennand foi preso no último dia 17 de abril, em Abu Dhabi, após os Emirados Árabes Unidos aceitaram o pedido de extradição do brasileiro, que é acusado de estupro e agressão. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, o empresário “Será buscado com brevidade”, escreveu em sua conta oficial no Twitter. A prisão é uma etapa necessária para o andamento do processo de extradição. O empresário está em Abu Dhabi desde setembro de 2022 e em outubro ele chegou a ser preso, porém, pagou fiança e resposte o processo de extradição em liberdade. Seu nome foi colocado na lista de procurado da Interpol e ele chegou a ser dado como foragido. Brennand ficou conhecido no ano passado, após agredir a modelos Alliny Helena Gomes em uma academia em São Paulo. Depois que a mulher fez a denúncia contra ele, outros casos foram expostos e atualmente há cinco mandados de prisão preventiva contra o empresário no Brasil. Ele nega as acusações, apesar de câmeras de segurança de uma academia de luxo em São Paulo terem flagrado a agressão a uma mulher. Além da agressão a modelo, ele é acusado de sequestrar e tatuar outra mulher, além de estuprar outras duas vítimas. O empresário também responde a acusações de agredir o próprio filho, de 17 anos.