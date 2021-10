Prevent Senior fecha acordo com o MP-SP e irá interromper distribuição do ‘kit Covid’

Em nota, empresa disse que assinatura do tratado é um ato que mostra a transparência e a boa fé da companhia

A rede Prevent Senior fechou um acordo com o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) no qual se comprometeu a interromper a distribuição do chamado ‘kit Covid’, que contém medicamentos ineficazes contra o novo coronavírus. A informação foi confirmada pela Jovem Pan junto à assessoria da empresa. O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) feito pela Promotoria de Saúde do MP, foi proposto na última sexta-feira, 15. Dois itens propostos pelo TAC foram deixados de fora do acordo, sendo eles a criação do Controle Gestor aos moldes dos conselhos municipais de saúde e os pontos relativos aos valores de ações de dano moral coletivo. Em nota, a Prevent Senior disse que a assinatura do TAC é um ato que mostra a “transparência e boa fé da empresa”. “A Prevent é a primeira interessada em colaborar com as autoridades responsáveis, como o MP, pelas investigações técnicas, que restabelecerão a verdade dos fatos. É uma perspectiva diametralmente oposta ao linchamento público protagonizado por investigações políticas como as da CPI da Covid, lastreadas em narrativas fantasiosas”, diz o comunicado da empresa.