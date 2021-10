Guedes anuncia que Esteves Colnago assumirá Secretaria de Orçamento

Novo titular da secretaria irá substituir Bruno Funchal, que deixou o Ministério da Economia na última quinta-feira, 21; informação foi confirmada pelo chefe da pasta

Marcos Oliveira/Agência Senado Paulo Guedes anunciou que Colnago irá assumir durante coletiva realizada nesta sexta



Após uma série de baixas no Ministério da Economia, Esteves Colnago aceitou assumir o posto de Secretário do Orçamento na pasta. Atualmente, ele ocupa a chefia de relações institucionais do Ministério. A informação foi confirmada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, durante coletiva realizada nesta sexta-feira, 22. Ele irá substituir Bruno Funchal, que deixou a pasta ao lado de outros três secretários na quinta-feira, 21. Colnago é visto como uma peça importante por ser um dos principais interlocutores do Ministério com o Legislativo. A chegada de Colnago ao cargo também acontece em meio às incertezas geradas com as declarações do chefe da pasta sobre a possibilidade do governo furar o teto de gastos para arcar com os custos do Auxílio Brasil, novo programa de distribuição de renda que substituirá o Bolsa Família.