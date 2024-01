Previsão de altas temperaturas e chuvas impactam produção de soja no Brasil

Condição climática esperada pelas próximas semanas é favorável para produção de soja

DIRCEU PORTUGAL/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Plantação de soja em desenvolvimento em propriedade rural em Campo Mourão, na Região Centro-Oeste do Paraná



As próximas duas semanas devem ser de grande impacto na produção de soja no Brasil, pois altas temperaturas e chuvas são esperadas nas principais regiões produtoras do grão, o que favorece sua produção. De acordo com a previsão, entre os dias 6 e 16 de janeiro, áreas como Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso, interior de São Paulo e faixa norte do Paraná podem registrar até 38ºC. O país também enfrentará chuvas significativas durante esse período. Os volumes esperados variam de 80 mm a 120 mm, sendo que os maiores acumulados devem ocorrer em Goiás, partes de Mato Grosso, região Norte e sul do Rio Grande do Sul. Essas precipitações são importantes para o desenvolvimento das lavouras.

Na região metropolitana do Paraná, mais especificamente no município de Lapa, a situação é positiva. Considerado o sexto maior produtor de soja do estado, com cerca de 235 mil toneladas do grão na safra 2022/2023, a região receberá mais de 270 mm de chuva. A previsão é que as precipitações comecem na segunda quinzena deste mês e se estendam até o início de fevereiro. Por outro lado, em Ribeiro Gonçalves, terceiro maior produtor de soja do Piauí, com aproximadamente 307 mil toneladas na safra 2022/2023, as chuvas serão mais escassas. A expectativa é de apenas 80 mm de precipitação durante o mês de janeiro, e somente na primeira quinzena.