Onda de calor se espalha pelo Brasil e temperaturas podem bater recordes

Tiago Queiroz/Estadão Conteúdo - 26/06/2021 Pedestres caminham pelo Elevado Presidente João Goulart, o Minhocão, em tarde de sol forte e calor, em pleno inverno



O último mês do inverno de 2023 começará com uma onda de calor com temperaturas excepcionalmente altas para os padrões de agosto. Temperaturas desta semana poderão quebrar recordes históricos para o mês devido a uma grande massa de ar quente e seco que ganha força sobre o Brasil no decorrer da semana e deverá expandir sua atuação sobre praticamente todas as regiões do país. A expectativa é de que a onda de calor se estenda no período entre 21 e 26 de agosto de 2023. Embora seja um mês de inverno no Hemisfério Sul, o calor intenso é uma condição comum em agosto nos Estados do Centro-Oeste, interior do Nordeste e centro-sul da Região Norte. A exceção fica para as regiões Sul e Sudeste, que já registraram picos de calor incomuns no mês. No Rio De Janeiro, por exemplo, a temperatura chegou a 34,6°C. em 11 de agosto. Porto Alegre registrou impressionantes 33,1°C no dia 17 de agosto, 12°C acima da média normal de temperatura máxima para agosto, que fica em torno de 21°C. Nesse mesmo dia, o calor de 33°C a quase 35°C foi observado em cidades dos três Estados do Sul.

No Estado de São Paulo, a semana começa com chuva, ainda provocada pelas instabilidades deixadas pela passagem de uma frente fria no último final de semana. Nesta segunda-feira, 21, a chuva leve deve ocorrer no norte, na região metropolitana de Campinas, capital paulista, Vale do Ribeira, Baixada Santista e litoral norte. A partir de terça-feira, 22, o sol predomina em todo o território paulista, com elevação nas temperaturas. Na Grande São Paulo, o pico do calor deve acontecer entre quarta, 23, com 34ºC até o meio da tarde, e quinta-feira, 24, com máxima de 32ºC.

*Com informações do Climatempo