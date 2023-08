Ciclone deve provocar chuva, ventos e granizo no Sul, com reflexos no Sudeste

Frente que passa pelos três Estados sulistas deve atingir São Paulo com chuvas entre a tarde e a noite desta sexta-feira, 18; tempo firme segue em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo

LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo deve enfrentar temporais neste final de semana



Neste final de semana, há alerta para chuvas volumosas, rajadas fortes de vento e queda de granizo nos três Estados da Região Sul do Brasil por conta da formação de uma frente fria associada a um ciclone extratropical. O novo ciclone ficará sobre o mar, perto da costa do Uruguai e da província de Buenos Aires, e não vai passar sobre nenhum Estado do Brasil mas, ainda assim, a queda de pressão acentuada que ocorre na formação do ciclone deve gerar ventos fortes sobre o Rio Grande do Sul, onde as chuvas devem chegar a 75 mm e os ventos, a 80 km/h. A condição se estende com menor volume de chuvas sobre o oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. O Sudeste deve ter uma sexta-feira, 18, de tempo firme, sol e calor. Mas a frente fria também passará pela região e deve atingir o Estado de São Paulo com chuvas entre a tarde e a noite. O tempo firme segue em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. A temperatura máxima na capital paulista chega aos 31 ºC nesta sexta e oscila entre 26 ºC e 24 ºC no final de semana. Já as temperaturas mínimas devem chegar aos 15 ºC.

