Previsão é de chuva fraca para esta terça-feira em São Paulo

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Nesta segunda, a chuva deixou um rastro de destruição, travou o trânsito, comprometeu serviços públicos e prejudicou especialmente a vida do paulistano



Após um dia caótico, as chuvas devem continuar nesta terça-feira (11) na cidade de São Paulo. Segundo informações da Somar Meteorologia, o acumulado será de 20 mm, contra os 50 mm de hoje.

A temperatura máxima será de 21º e a mínima, 18º. Na madrugada, espera-se que chova 12 mm, mas pela manhã esse número já diminui para 4 mm, chegando a zero na noite de terça.

A Prefeitura informou que o rodízio segue suspenso. As aulas nas escolas da rede municipal estão mantidas e os serviços de saúde estão liberados para atendimento em qualquer unidade, independente do endereço de moradia do munícipe. Todas as 468 Unidades Básicas de Saúde (UBS) da capital funcionarão com estratégias para o acolhimento e resolução das intercorrências caso continuem ou aumentem as chuvas.