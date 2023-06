PRF apreende 229kg de lagosta pescada ilegalmente no RN

Crustáceos estavam armazenados vivos dentro de caixas térmicas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 229 kg de lagosta pescada irregularmente em Jandaíra, no interior do Rio Grande Norte. Um home de 57 anos foi preso. Segundo a PRF, o rapaz, que não teve a identidade revelada, trafegava pela BR 406, no início da tarde de terça-feira, 9, transportando as lagostas vivas, dentro de caixas térmicas. De acordo com a corporação, o destino da carga seria destinada para a cidade de Touros e não possuía documento fiscal. O homem deve responder por crime ambiental. “Este flagrante de crime ambiental acorreu na Semana Nacional do Meio Ambiente, na qual a PRF reforça a necessidade de preservação dos recursos naturais e da biodiversidade”, disse a PRF em nota. O caso foi encaminhado para o Ibama, em Natal, capital do Estado.