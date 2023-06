Condenado por bater em mulher sofre ataque cardíaco e morre ao tentar fugir da PM no DF

Houve perseguição, que terminou após o rapaz bater o veículo; caso ocorreu nesta quinta-feira

Divulgação/PMDF Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou a morte do homem, que tentava fugir da polícia no DF



Um homem de 52 anos morreu após sofrer um ataque cardíaco enquanto tentava fugir da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A identidade do rapaz não foi revelada pela polícia. O caso ocorreu por volta das 13 horas desta quinta-feira, 8, na Quadra 7, na Estrutural, em Brasília. Segundo a corporação, havia um mandado de prisão contra o rapaz por uma condenação na Lei Maria da Penha. De acordo com a PMDF, ele estava em veículo supostamente clonado. O homem não obedeceu uma ordem de parada proferida pelos agentes. Ele fugiu pelas ruas estreitas da Estrutural quando sofreu um ataque cardíaco e bateu em outro veículo, que não estava ocupado no momento da batida. O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou a morte do homem. O local foi preservado para o trabalho da perícia e remoção do corpo.