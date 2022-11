PRF confirma que rodovias federais estão livres de bloqueios totais; quatro estão interditadas parcialmente

No total, entidade diz que 999 manifestações foram desfeitas desde o dia 30 de outubro

Foto: WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro se manifestam contra o resultado das eleições



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou na tarde deste sábado, 5, que as rodovias federais estão livres de bloqueios, mas ainda há quatro interditadas parcialmente. No total, a entidade informou que 999 manifestações foram desfeitas desde o dia 30 de outubro. Os protestos organizados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) ocorrem por conta da insatisfação dos manifestantes com o resultado das urnas no segundo turno. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu Bolsonaro, que tentava a reeleição, na corrida pelo Palácio do Planalto. O petista obteve 50,9% dos votos válidos, enquanto o atual mandatário somou 49,1%. Um dia após o pleito, o país registrou bloqueios em rodovias do país em 25 estados e no Distrito Federal. Bolsonaro se pronunciou sobre as manifestações na quarta-feira, 2, em um vídeo divulgados em suas redes sociais, pedindo para que os manifestantes desbloqueiem as estradas. Quero fazer um apelo a você: desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder, nós aqui, essa nossa legitimidade”, disse o presidente na ocasião. Desde então, o número de bloqueios despencou.