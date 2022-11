PRF informa que não há bloqueio total em rodovias federais

No total, 936 manifestações foram desfeitas pela PRF; de acordo com o órgão, há 24 pontos com bloqueios parciais

PEDRO KIRILOS/ESTADÃO CONTEÚDO Grupo de apoiadores do presidente ocuparam rodovias federais protestando contra o resultado das eleições



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta quinta-feira, 3, que não há nenhum bloqueio em rodovias federais. No total, 936 manifestações foram desfeitas pela PRF em todo o Brasil. Grupos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) foram às rodovias protestarem contra o resultado das eleições, que teve como vencedor o ex-presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Após o anúncio, os manifestantes passaram ocupar as rodovias do país. Na segunda-feira, 31, o Supremo Tribunal Federal (STF)ordenou que as polícias militares estaduais tomassem as medidas necessárias para desocupar as vias. Segundo a PRF, a interdição é paralisação parcial do trânsito e bloqueio é quando o tráfego é totalmente impedido. De acordo com órgão, há 24 pontos de interdições, quando ocorre a interrupção parcial do trânsito. Essas interdições foram registradas nos seguintes estados: Amazonas (2), Mato Grosso do Sul (1), Mato Grosso (7), Pará (6) e Rondônia (8). Os demais estados, além do Distrito Federal, não registraram bloqueios e interdições.