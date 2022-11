Moraes ordena que PF encaminhe ao STF dados sobre líderes de bloqueios

Ministro analisou um pedido realizado pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT), que pediu, além da identificação dos manifestantes, a apreensão dos veículos e punição de empresas que apoiem as obstruções

Nelson Jr./SCO/STF Ministro Alexandre de Moraes, que também preside o Tribunal Superior Eleitoral, durante sessão plenária do Supremo Tribunal Federal



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ordenou nesta quinta-feira, 3, que a Polícia Federal encaminhe os dados referente aos líderes dos bloqueios nas rodovias federais à Suprema Corte, bem como a identificação de seus caminhões. Em seu despacho, o magistrado analisou um pedido realizado pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT), que foi ao STF solicitar, além do compartilhamento das informações, que seja dada ordem de apreensão dos veículos e identificada a possível participação de empresas que possam endossar os atos ilegais. A estas companhias, o CNT pede que as garagens destas firmas sejam lacradas. “Importa ressaltar que o presente pedido, assim como os bloqueios que se busca reverter e impedir que aumentem, demonstram-se sui generis, de modo que as medidas a serem adotadas devem se ater a restaurar a ordem pública, superar a omissões de autoridades públicas e responsabilizar aqueles que atuam contra a democracia brasileira”, diz trecho do pedido realizado pelo órgão. A ida dos caminhoneiros às ruas sucedeu a vitória do líder petista, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no segundo turno das eleições presidenciais contra Jair Bolsonaro (PL), por 50,9% contra 49,1% do candidato à reeleição. Por não aceitarem os resultados das urnas eletrônicas e da divulgação do resultado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que tem Moraes como presidente do órgão, os manifestantes passaram a bloquear pontos de inúmeras rodovias federais pelo país.